Российско-финский договор по ледоколам

Подписан в Хельсинки

По информации ФГУП «Росморпорт», 25 января в Хельсинки прошло 37-е заседание российско-финляндской Смешанной комиссии по морскому судоходству, в рамках которого между ФГУП «Росморпорт» и Агентством транспорта Финляндской Республики был подписан договор на оказание возмездных услуг по обеспечению ледокольной проводки судов в Балтийском море и в территориальных водах Финляндской Республики.

Договор заключен на основании межгосударственного соглашения между Финляндской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве и взаимодействии в оказании услуг по ледокольной проводке судов в Балтийском море, подписанного 15 сентября 2014 года в Санкт-Петербурге.

По информации Росморпорта, в соответствии с условиями заключенного договора ФГУП «Росморпорт» оказывает Агентству транспорта Финляндской Республики эпизодические услуги по обеспечению ледокольной проводки судов, направляющихся в финские порты в Балтийском море в территориальном море и внутренних водах Финляндской Республики, как это предусмотрено межгосударственным соглашением; эти услуги оказываются под непосредственным руководством Агентства транспорта Финляндской Республики с привлечением ледоколов предприятия по согласованному перечню.