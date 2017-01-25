Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
25 января 2017
13:06Пока вернулись в Певек
17 января 2017
10:26Продвижение судов в районе Певека затруднено
13 января 2017
10:34Первый рейс ледокола «Новороссийск»
09:4613 января в истории транспортной отрасли
11 января 2017
12:20Сверхпоздний транзитный рейс атомного ледокола «50 лет Победы»
10 января 2017
12:55Ледокольное сопровождение грузов «Трест Запсибгидрострой»
9 января 2017
10:52Ледоколы «Росморпорта» завершили проводку судов
28 декабря 2016
09:4928 декабря в истории транспортной отрасли
26 декабря 2016
16:11Новый ледокол «Новороссийск»
21 декабря 2016
12:01Российско-финская встреча по ледоколам
ледоколы Финляндия Россия Балтийское море

Российско-финский договор по ледоколам

26 января 2017, 14:58 / SeaNews / Рейтинг: 262

Подписан в Хельсинки

По информации ФГУП «Росморпорт», 25 января в Хельсинки прошло 37-е заседание российско-финляндской Смешанной комиссии по морскому судоходству, в рамках которого между ФГУП «Росморпорт» и Агентством транспорта Финляндской Республики был подписан договор на оказание возмездных услуг по обеспечению ледокольной проводки судов в Балтийском море и в территориальных водах Финляндской Республики.

Договор заключен на основании межгосударственного соглашения между Финляндской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве и взаимодействии в оказании услуг по ледокольной проводке судов в Балтийском море, подписанного 15 сентября 2014 года в Санкт-Петербурге.

По информации Росморпорта, в соответствии с условиями заключенного договора ФГУП «Росморпорт» оказывает Агентству транспорта Финляндской Республики эпизодические услуги по обеспечению ледокольной проводки судов, направляющихся в финские порты в Балтийском море в территориальном море и внутренних водах Финляндской Республики, как это предусмотрено межгосударственным соглашением; эти услуги оказываются под непосредственным руководством Агентства транспорта Финляндской Республики с привлечением ледоколов предприятия по согласованному перечню.

Оцените статью:

2
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
27 января 2017
14:30OOCL увеличила выручка в четвертом квартале
13:20Что ждать от института обязательного предварительного информирования на транспорте?
12:14НМТП увеличил долю в НСРЗ
11:51Что такое документ в электронном виде
11:28Блок-трейн двойного назначения
11:04Teekay спустил на воду первый газовоз для Ямала
10:22Медленное оживление рынка возможно со следующей неделиSeaNews Club material
09:56Чермет на экспорт
09:3827 января в истории транспортной отрасли
26 января 2017
17:54Меморандум о взаимопонимании между CMA Terminals и COSCO Shipping Ports
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное