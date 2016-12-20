Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
20 декабря 2016
16:50Поздравление министра с Новым годом
19 декабря 2016
17:53Опубликовано решение Верховного суда
1 декабря 2016
15:35Предупреждение операторам
09:41Решение Верховного суда по иску агентов к Минтрансу
10 ноября 2016
13:34DFDS предложит автоперевозчикам варианты
11:07Новое положение о морских лоцманах
2 сентября 2016
11:41Новые правила плавания и стоянки в морских портах
3 августа 2016
10:27Минтранс о предложении ФАС вернуться к тарифному регулированию в портах
30 июня 2011
09:48Законопроект об Администрации Севморпути SeaNews Club material
30 мая 2011
15:39ФГУ для лоцманов SeaNews Club material
Министерство транспорта конвенция права моряков

Минтранс о поправках к Конвенции о труде в морском судоходстве

26 января 2017, 14:05 / SeaNews / Рейтинг: 298

Реализация требований по обеспечению финансовых гарантий в РФ

18 января 2017 года вступили в силу поправки к Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве (КТМС).

Поправки касаются требований по обеспечению финансовых гарантий, направленных на содействие морякам в случае:
a) оставления их без помощи (Стандарт А2.5-Репатриация, Стандарт А2.2 – Заработная плата);
b) потери ими трудоспособности и в случае смерти (Стандарт А4.2 – Ответственность судовладельца).

Как сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса, в целях выполнения требований поправок с 18 января 2017 года на борту судов, плавающих под государственным флагом РФ и совершающих международные рейсы, должны находиться оригиналы Свидетельств, выданных страховой организацией или обществом взаимного страхования, предоставившими финансовые гарантии. Свидетельства должны оформляться по форме, представленной в Приложении А2-I и Приложении А4-I к КТМС.

Информация в Свидетельствах должна сопровождаться переводом на английский язык, а копии Свидетельств должны быть размещены в доступном для моряков и инспектирующих органов месте.

В отношении судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов и иностранных судов, страхование, по выбору судовладельца может осуществляться у российского страховщика, имеющего лицензию, полученную в установленном законом порядке, или у иностранного страховщика (п.3 статьи 249 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации).

Свидетельство о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве (СвСТН) и Декларация о соблюдении трудовых норм в морском судоходстве (ДСТН), выданные в соответствии с требованиями КТМС до 18 января 2017 г., продолжают действовать до первого возобновляющего освидетельствования, проведённого после вступления в силу поправок к КТМС.

Действующие СвСТН и ДСТН ни в коей мере не освобождают судовладельцев от обязанности обеспечить полное покрытие соответствующими финансовыми гарантиями всех судов в соответствии с поправками, начиная с даты вступления их в силу.

ФАУ «Российский морской регистр судоходства», который в Российской Федерации является признанной организацией на проведение освидетельствования судов на соответствие требованиям КТМС, включены в область своих проверок вопросы, касающиеся наличия на борту судов Свидетельств, подтверждающих финансовые гарантии.

Оцените статью:

2
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
27 января 2017
14:30OOCL увеличила выручка в четвертом квартале
13:20Что ждать от института обязательного предварительного информирования на транспорте?
12:14НМТП увеличил долю в НСРЗ
11:51Что такое документ в электронном виде
11:28Блок-трейн двойного назначения
11:04Teekay спустил на воду первый газовоз для Ямала
10:22Медленное оживление рынка возможно со следующей неделиSeaNews Club material
09:56Чермет на экспорт
09:3827 января в истории транспортной отрасли
26 января 2017
17:54Меморандум о взаимопонимании между CMA Terminals и COSCO Shipping Ports
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное