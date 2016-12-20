Минтранс о поправках к Конвенции о труде в морском судоходстве

Реализация требований по обеспечению финансовых гарантий в РФ

18 января 2017 года вступили в силу поправки к Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве (КТМС).

Поправки касаются требований по обеспечению финансовых гарантий, направленных на содействие морякам в случае:

a) оставления их без помощи (Стандарт А2.5-Репатриация, Стандарт А2.2 – Заработная плата);

b) потери ими трудоспособности и в случае смерти (Стандарт А4.2 – Ответственность судовладельца).

Как сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса, в целях выполнения требований поправок с 18 января 2017 года на борту судов, плавающих под государственным флагом РФ и совершающих международные рейсы, должны находиться оригиналы Свидетельств, выданных страховой организацией или обществом взаимного страхования, предоставившими финансовые гарантии. Свидетельства должны оформляться по форме, представленной в Приложении А2-I и Приложении А4-I к КТМС.

Информация в Свидетельствах должна сопровождаться переводом на английский язык, а копии Свидетельств должны быть размещены в доступном для моряков и инспектирующих органов месте.

В отношении судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов и иностранных судов, страхование, по выбору судовладельца может осуществляться у российского страховщика, имеющего лицензию, полученную в установленном законом порядке, или у иностранного страховщика (п.3 статьи 249 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации).

Свидетельство о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве (СвСТН) и Декларация о соблюдении трудовых норм в морском судоходстве (ДСТН), выданные в соответствии с требованиями КТМС до 18 января 2017 г., продолжают действовать до первого возобновляющего освидетельствования, проведённого после вступления в силу поправок к КТМС.

Действующие СвСТН и ДСТН ни в коей мере не освобождают судовладельцев от обязанности обеспечить полное покрытие соответствующими финансовыми гарантиями всех судов в соответствии с поправками, начиная с даты вступления их в силу.

ФАУ «Российский морской регистр судоходства», который в Российской Федерации является признанной организацией на проведение освидетельствования судов на соответствие требованиям КТМС, включены в область своих проверок вопросы, касающиеся наличия на борту судов Свидетельств, подтверждающих финансовые гарантии.