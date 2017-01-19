Контракт на 900 млн евро

Подписала Wartsila с Carnival Corporation

Wärtsilä подписала соглашение сроком на 12 лет с Carnival Corporation, крупнейшим в мире круизным оператором. По информации Wärtsilä, стоимость контракта составляет порядка 900 млн евро, он вступает в силу с 1 апреля. Ожидаемый доход за 24 месяца, около 150 млн евро, будет включен в портфель заказов Wärtsilä на первый квартал 2017 года, ожидаемый доход на 2017 год составит 56 млн евро.

Соглашение, отмечают в Wärtsilä, будет способствовать укреплению существующего партнерства и объединению усилий по поддержанию высокого уровня безопасности и надежности круизных судов. Соглашение предусматривает, что партнеры будут разделять как финансовые стимулы, так и риски, исходя из результатов обеих компаний.

В соответствии с соглашением Wärtsilä будет осуществлять все работы по техническому обслуживанию и мониторингу двигателей 79 судов Carnival Corporation, при этом текущее планирование компании будут вести совместно. Соглашение включает в себя такие сервисы Wärtsilä как Dynamic Maintenance Planning (DMP) и Condition Based Maintenance (CBM). Эти сервисы обеспечивают получение в цифровом виде данных по каждому двигателю, которые затем анализируются специалистами. Это позволяет в режиме реального времени оптимизировать работу двигателя и в перспективе увеличить периоды между мероприятиями по техническому обслуживанию. Стоит отметить, что под соглашение попадают порядка 400 двигателей Wärtsilä.

«В соответствии с нашим соглашением Wärtsilä будет поддерживать надежность и безопасность наших судов, а мы сможем сконцентрироваться на нашем приоритете – обеспечение круизного отдыха для более чем 11 млн человек. Помимо сокращения затрат, долгосрочное соглашение позволяет повысить уровень безопасности и эксплуатационную эффективность – два важных преимущества на быстро растущем круизном рынке», – отметил Билл Берк, Chief Maritime Officer Carnival Corporation.