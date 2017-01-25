Гонконг сократил контейнерооборот

Минус 2,5% к уровню 2015 года

По итогам 2016 года контейнерооборот порта Гонконг составил 19,58 мл TEU. Это на 2,5% меньше по сравнению с итоговым показателем 2015 года.

В декабре 2016 года динамика контейнерооборота порта положительная. За отчетный месяц через причалы Гонконга прошло 1,8 млн TEU – это на 14,3% больше, чем в ноябре отчетного года, и на 1,3% выше уровня аналогичного периода 2015 года.