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Самой большое гибридное судно в мире

26 января 2017, 11:14 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 371

Выйдет на линию в 2019 году

Норвежская верфь Ulstein Verft построит самое большое в мире гибридное судно. Соглашение о намерениях было подписано 24 января. Заказчиком выступает Color Line. Разрабатывать проект будет Fosen.

Длина парома составит 160 м, вместимость – 2 тыс. пассажиров и около 500 легковых автомобилей. Он будет работать на линии между Норвегией и Швецией. Планируется, что судно выйдет на маршрут Сандерфьорд – Стромстад с лета 2019 года.

Рабочее название парома – «Color Hybrid». Судно будет оборудовано батареями, которые будут подзаряжаться либо от береговых источников электропитания, либо от генераторов на борту.

На сегодня у Color Line установлены береговые источники питания в Осло, Ларвике и Кристиансанне, после того, как такая установка будет смонтирована в Стромстаде, береговые источники электропитания будут во всех портах, где работает линия.

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