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Задержание Парижский меморандум Субстандартное судоходство

Запрет на вход

26 января 2017, 10:51 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 396

«Сормовский-54» не пускают в порты Парижского меморандума

По информации Парижского меморандума, 4 января теплоход «Сормовский-54» был задержан в Ростове-на-Дону, это третье задержание судна в портах Парижского меморандума за последние 18 месяцев. Таким образом, в соответствии с разделом 4 Парижского меморандума, статьей 16 Директивы Совета ЕС 2009/16/EC1 судну запрещено заходить в порты и на якорные стоянки в регионе Парижского меморандума за исключением портов и якорных стоянок государства флага. Запрет вступает в действие сразу после того, как судно получит разрешение на выход из порта.

По имеющимся данным, «Сормовский-54» работает под флагом Палау, судовладелец – «Навигатор Групп», год постройки – 1978, дедвейт – 3,4 тыс. тонн. В Ростов-на-Дону судно пришло 2 января под погрузку пшеницы назначением на Египет. По данным АИС, в настоящее время судно вышло в Черное море, порт назначения – Абу-Кир, ожидаемое время прибытия – 3 февраля.

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