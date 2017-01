Maersk Line DP World Agility UPS ООН Скорая логистическая помощь 25 января 2017, 16:48 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 219 Под эгидой ООН DP World присоединился к логистическим компаниям, входящим в Logistics Emergency Teams (LET) и работающим в рамках Всемирной продовольственной программы ООН по оказанию помощи в ликвидации последствий крупных стихийных бедствий – землетрясений, ураганов и наводнений. Меморандум о вступлении был подписан на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ранее в LET вошли такие крупные глобальные игроки как Agility, Maersk и UPS. В рамках участия в LET DP World будет оказывать логистические услуги, в частности, по доставке и складированию гуманитарной помощи. Кроме того, ряд сотрудников компании в странах, подверженных риску стихийных бедствий, пройдут тренинговые программы LET по координации оказания гуманитарной помощи. Программа Logistics Emergency Teams работает с 2015 года, в ее рамках была оказана помощь в 12 чрезвычайных ситуациях, включая землетрясение и цунами в Японии в 2011 году. DP World ранее участвовал в оказании помощи пострадавшим от тайфуна на Филиппинах в 2013 году и от землетрясения в Непале в 2015 году. «С помощью Logistics Emergency Teams у логистического кластера в рамках Всемирной продовольственной программы ООН есть доступ к крупнейшим мировым сетям транспортировки и логистический опыт, а это значит, что помощь по спасению жизни пострадавшим от стихийного бедствия может быть оказана быстрее и эффективнее. Помощь на первом этапе любой гуманитарной катастрофы очень важна для местного населения в долгосрочной перспективе, а опыт и ресурсы компании DP World поможет в оказании помощи. Сотрудничество Logistics Emergency Teams и Global Logistics Cluster объединит знания и умения государственно-частного сектора для максимального эффекта», - отметил координатор Global Logistics Cluster в рамках Всемирной продовольственной программы ООН Стивен Кэхилл. Оцените статью: 1