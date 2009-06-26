Пока вернулись в Певек

Застрявшие на Чукотке суда

Сухогрузы «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск» останутся на весь период ледовой навигации на Чукотке, сообщает Главное управление МЧС России по Чукотскому автономному округу. Суда в сопровождении ледокола «Капитан Драницын» вернулись в Певек.

Напомним, 13 января караван судов в составе теплоходов «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск» и двух ледоколов «Капитан Драницын» и «Адмирал Макаров» последовал из порта Певек, но на выходе из залива Чаунская губа путь каравану преградил барьер тяжелых льдов шириной около 4-5 миль. Ледоколы могли преодолеть тяжелый ледовый барьер самостоятельно, но проводка в таких условиях двух судов в балласте, ледовый класс которых соответствует Arc 5, была сопряжена со значительными рисками серьезных повреждений данных судов, угрозой нанесения ущерба здоровью экипажей и окружающей среде, отмечают в МЧС Чукотки.

По информации Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу, принято решение поставить оба судна в безопасном месте в сформировавшемся припае в непосредственной близости от порта Певек на весь период ледовой навигации, ориентировочно, до конца мая – начала июня. Для безопасной стоянки судов на зимовку остается также ледокол «Капитан Драницын».

В то же время, в Северном морском пароходстве, которому принадлежит теплоход «Иоганн Махмасталь», SeaNews сообщили, что при первой возможности движение каравана под проводкой ледокола на выход из Певека продолжится. «Выход из порта Певек и проводка судов по трассе Севморпути пока приостановлена в связи с ухудшением ледовой обстановки. Это не является чрезвычайной ситуацией для моряков Северного морского пароходства в Арктике», – отмечают в компании.

Второй ледокол, «Адмирал Макаров», последовал на восток для дальнейшей работы в интересах ФГУП «Росморпорт».

Как ранее сообщал SeaNews, 7 января была завершена ледокольная проводка в Певек судов «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск», доставивших генеральные грузы – материалы и комплектующие для строительства причала, у которого планируется разместить плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов».