НМТП вырос на 5%

В преддверии изменений в структуре акционерного капитала

В 2016 году произошло несколько ключевых событий, которые в определенной степени могут повлиять на деятельность НМТП. В том числе, осенью 2016 года Транснефть неожиданно для рынка решила продать акции НМТП. Также НМТП объявил об участии в создании своего прямого конкурента — порта Тамань.

Росимущество рассматривает варианты продажи Новороссийского морского торгового порта. Госпакет акций в НМТП (20%) одобрен в плане приватизации на 2017 год. Организатором приватизации выбран Sberbank CIB. По всей вероятности, 2017 год будет интересным с точки зрения развития ситуации вокруг порта.

Между тем, пока решается судьба акций порта, НМТП продолжает демонстрировать положительную динамику перевалки. Сегодня ПАО «НМТП» объявило, что по итогам 2016 года консолидированный грузооборот группы вырос по сравнению с итоговым показателем 2015 года на 5,2% – для сравнения, в 2015 году результат был выше прошлогоднего на 6,5% При этом, если рассматривать показатели отдельно по портам, по итогам отчетного года новороссийские активы группы обработали чуть более 81 млн тонн – на 2,1% больше показателя 2015 года (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, Новорослесэкспорт, НСРЗ и НЗТ плюс совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ). Приморск также увеличил грузооборот по итогам 2016 года – на 9,3% до 65,2 млн тонн. Грузооборот Балтийска (БСК) вырос и в TEU (на 10,6%), и в тоннах (на 5,7%).

В целом, положительная динамика отмечена по всем сегментам грузооборота.

Оборот наливных грузов за январь-декабрь отчетного года увеличился на 5,2% до 113,7 млн тонн. Суммарный объем перевалки нефти составил 81,1 млн тонн – на 7,9% выше показателя января-декабря 2015 года. Проведение налогового маневра в России сказывается на структуре нефтеналивного экспорта – вывоз нефти за рубеж стал более привлекательным.

Рост отгрузок нефти отмечено как через Приморск (+12,3%, до 50,7 млн тонн), так и через нефтерайон Шесхарис (+1,2%, до 30,4 млн тонн). Оборот нефтепродуктов за 12 месяцев 2016 года снизился на 0,6%, до 31,7 млн тонн. При этом Приморск снизил отгрузки нефтепродуктов на 4,9% – 13,8 млн тонн. Новороссийск (терминалы ИПП, Шесхарис, НМТ), напротив, увеличил, перевалку нефтепродуктов – на 3% до 17,9 млн тонн.

Оборот навалочных грузов за 2016 год вырос на 4,7% и составил 12,9 млн тонн. Положительный результат достигнут благодаря увеличению объемов перевалки железорудного сырья – на 50,1% (до 2,9 млн тонн) и угля – на 12,3% (до 1,7 млн тонн). Экспорт российского зерна отстает от показателя предыдущего года. Так, суммарный оборот зерна по группе за 12 месяцев 2016 года показывает снижение на 0,4% – до 6,7 млн тонн. Также отрицательная динамика отмечена в обработке химических грузов – снижение на 26,6% (до 838 тыс. тонн) и сахара-сырца – снижение на 30,2% (до 650 тыс. тонн).

Объем перевалки генеральных грузов по итогам 2016 года составил 14,5 млн тонн, что на 5,7% выше уровня прошлого года. Практически по всей номенклатуре генеральных грузов динамика отрицательная. Выросла только обработка черных металлов и чугуна – на 9,2% до 12,8 млн тонн. Перевалка цветных металлов по сравнению с показателем предыдущего года снизилась на 8,5% (до 1,1 млн тонн), лесных грузов – на 12,9% (до 580 тыс. тонн). Упала по сравнению с итогами января-декабря 2015 года перевалка скоропорта – на 59,5%, до 73 тыс. тонн. Отметим, что в декабре объем скоропорта вырос в 3,6 раза и составил 32 тыс. тонн.

Динамика контейнерооборота на Балтике положительная, в Новороссийске, напротив, отрицательная.