Орден – в музей, знак – на грудь

Награды от консула Испании и «СКФ Арктика»

24 января в Государственном университете морского и речного флота имени С.О. Макарова прошла торжественная церемония передачи копии ордена за морские заслуги «Большой белый офицерский крест». Копию ордена, которым в 1900 году от имени регента Королевства Испания принцессы Марии-Кристин был награжден адмирал Макаров, ректору университета Сергею Барышникову передал генеральный консул Королевства Испании в Санкт-Петербурге Хуан Антонио Мартинес-Каттанео и Гингстон.

Копия ордена была изготовлена в Испании и, благодаря содействию консульства Королевства Испании в Санкт-Петербурге и личному содействию господина Хуана Антонио Мартинес-Каттанео и Гингстон, доставлена в Санкт-Петербург. Награда будет храниться в музее университета.

Также в этот день заместитель генерального директора ООО «СКФ Арктика» Александр Носко вручил курсантам ГУМФР памятные знаки «CKФ Черноморская регата больших парусников 2016», которая проходила с 8 сентября по 4 октября