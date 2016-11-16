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Орден – в музей, знак – на грудь

25 января 2017, 11:42 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 248

Награды от консула Испании и «СКФ Арктика»

24 января в Государственном университете морского и речного флота имени С.О. Макарова прошла торжественная церемония передачи копии ордена за морские заслуги «Большой белый офицерский крест». Копию ордена, которым в 1900 году от имени регента Королевства Испания принцессы Марии-Кристин был награжден адмирал Макаров,  ректору университета Сергею Барышникову передал генеральный консул Королевства Испании в Санкт-Петербурге Хуан Антонио Мартинес-Каттанео и Гингстон.

Копия ордена была изготовлена в Испании и, благодаря содействию консульства Королевства Испании в Санкт-Петербурге и личному содействию господина Хуана Антонио Мартинес-Каттанео и Гингстон, доставлена в Санкт-Петербург. Награда будет храниться в музее университета.

Также в этот день заместитель генерального директора ООО «СКФ Арктика» Александр Носко вручил курсантам ГУМФР памятные знаки «CKФ Черноморская регата больших парусников 2016», которая проходила с 8 сентября по 4 октября

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