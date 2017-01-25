Автоимпорт, автоэкспорт
25 января 2017, 11:20 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 264
Доходы от экспорта легковых авто выросли, но незначительно.
По итогам 11 месяцев 2016 года российский экспорт легковых автомобилей составил 60,9 тыс. единиц. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Экспорт грузовых автомобилей в физическом выражении также упал на 27,2% – до 12,3 тыс. единиц.
Объемы импорта как грузовых, так и легковых автомобилей сократились. Так, в январе-ноябре по данным ФТС РФ, легковых автомобилей импортировали на 22,6% меньше, чем годом ранее, – 244 тыс. единиц. Грузовых – на 9,2% меньше, количество их составило 17,7 тыс. единиц.
В денежном выражении импорт легковых автомобилей сократился на 7,2% до 5,48 млрд долларов. В то же врем грузовых автомобилей ввезли на 17,9% больше — до 897,2 млн долларов.
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