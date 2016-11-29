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Усть-Луга Паромные перевозки heavylift негабаритные и тяжеловесные грузы ПУЛ транс Балтийск

Атомный проект Пул транса

25 января 2017, 10:36 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 293

Негабарит для Балтийской АЭС

«ПУЛ транс», маневровый оператор порта Усть-Луга, отгрузил в Калининградскую область партию дизель-генераторов для строящейся Балтийской АЭС. В компании поделились подробностями проекта.

В составе партии было пять крупногабаритных дизель-генераторных установок общим весом около 500 тонн. Техника поступила из Франции с завода-изготовителя MAN Diesel & Turbo France S.A.S., в порт Усть-Луга груз пришел в декабре из порта Сен-Назер на теплоходе «Mittelplate».

Груз был перегружен на железную дорогу и отправлен железнодорожным паромом по морю в порт Балтийск, оттуда груз проследовал до конечного пункта назначения по Калининградской железной дороге. 

Погрузка в Усть-Луге происходила поэтапно, рассказали SeaNews в «ПУЛ трансе». За 12-часовую смену загружали два дизель-генератора (полная подготовка транспортера к погрузке, погрузочные работы, крепление груза, крепление защитного чехла, нанесение необходимых трафаретов).

Перевозка дизель-генераторов на пароме требовала целого ряда согласований для соблюдения технологических норм и требований безопасности при накатке железнодорожных транспортеров на паром в Усть-Луге, размещению транспортеров с грузом на пароме и их выкатке с парома в Балтийске. В рамках проекта были разработаны и согласованы с РЖД схемы крепления крупногабаритного груза, при перевозке дизель-генераторам были необходимы защитные чехлы и дополнительные согласования для их крепления с РЖД, отмечают в компании.

Как отмечают в «ПУЛ трансе», перевозка крупногабаритных дизель-генераторов сухопутным маршрутом, по расчетам, получалась высокозатратной, и в качестве альтернативы был выбран маршрут с использованием железнодорожной паромной переправы «Усть-Луга – Балтийск». Это существенно снизило стоимость доставки и позволило сократить государственные затраты на перевозку. 

«Зоной риска для экспедиторов является выполнение заявленных сроков доставки грузов, – отмечают в «ПУЛ трансе». – В конце года, зимой, трудно соблюсти эти сроки наверняка – из-за роста грузопотоков, а также из-за плохой погоды: в декабре на Балтике всегда штормит. По условиям контракта, АО «ПУЛ транс» обеспечил своевременную доставку груза на строящуюся Балтийскую АЭС до конца 2016 года». Доставка в Балтийск, уточнили в компании, заняла 36-40 часов на пароме морем, еще сутки – по Калининградской железной дороге до станции назначения.

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