Подакцизные грузы

Импорт алкоголя в долларовом выражении вырос

По итогам января-ноября 2016 года экспорт водки вырос как в физическом, так и в денежном выражении.

Так, физический объем экспорта водки увеличился на 9,9% по сравнению с 11 месяцами 2015 года и достиг уровня 1,8 млн декалитров в пересчете на 100%-ный спирт. В стоимостном выражении экспорт вырос на 1,7%, составив 106,1 млн долларов.

В то же время, алкогольных и безалкогольных напитков, по данным ФТС РФ, за отчетный период было ввезено на сумму 1,59 млрд долларов — на 1% больше, чем годом ранее.

Импорт сигарет и сигар в денежном выражении увеличился на 50,9%, до 134,6 млн долларов.