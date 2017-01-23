25 января в истории транспортной отрасли

События и факты

1701 год. Петр I основал первую школу навигацких и математических наук. Прием в школу ограничений не имел. Срок обучения установлен не был, но самые способные заканчивали ее за четыре года. В школе обучали арифметике, геометрии, тригонометрии с их практическими приложениями в геодезии и мореплавании, черчению. Высшей ступенью считались флотские науки: навигация, морская астрономия, география, а также ведение шканечного журнала и счисление пути корабля. Петр I внимательно следил, чтобы Навигацкая школа не знала нужды в оборудовании и учебных пособиях. Имели ученики и свою форму.

К 1703 году в школе насчитывалось уже 300 учеников. Именно ученики школы вместе с наставниками впервые определили прямое расстояние от Москвы до Петербурга.

Первый выпуск из 64 человек состоялся в 1705 году. Новоиспеченные “навигаторы” были определены во флот, а также гражданские и военные государственные учреждения.

Указом Петра I от 1 октября 1715 года 200 учеников старших мореходных классов были переведены в Санкт-Петербург, где открылась Академия морской гвардии. Еще 100 человек были приняты в Академию на месте. Ее выпускникам присваивалось звание гардемарин. Арифметические классы школы оставались в Москве до 1752 года в качестве подготовительных курсов для Академии морской гвардии.

Прямым наследником школы навигацких и математических наук в России является Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе.

1932 год. На Ярославском автомобильном заводе (будущий Ярославский моторный завод) выпустили первый 8-тонный грузовик и начали серийное производство 5-тонных грузовиков ЯГ-5. Два года спустя на ЯАЗе подготовят к серийному выпуску автобус ЯА-2 на сто мест.

2004 год. Горьковский автозавод приступил к выпуску «Волги» ГАЗ-31105, объявив о намерениях оснащать модель мотором Chrysler, выпускаемым в Мексике.