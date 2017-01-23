Опасные гидрометеорологические явления Керченский пролив Баренцево море Ветер на море 25 января 2017, 09:36 / SeaNews / Рейтинг: 173 До 20-25 м/с в Баренцевом, 15-25 м/с в Керченском проливе По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления: В Баренцевом море ожидается юго-западный ветер: в Кольском заливе в порывах 17-22 м/с, на побережье Мурмана в порывах 20-25 м/с. В центральной и западной частях моря ожидается усиление юго-западного ветра до 20-25 м/с. На севере моря ожидается поворот ветра к западу-северо-западу в порывах 15-20 м/с;

В Керченском проливе 25 января ветер северо-западный 9-14 м/с, порывы 18 м/с, море 1-2 м, 26 января ветер северный-северо-западный 15-20 м/с, порывы 25 м/с, море 3-3,5 м. Оцените статью: 0