Пиратская статистика - 2016

Число похищенных моряков выросло втрое

По данным Международного морского бюро, число похищенных моряков в 2016 году превысило максимум за последние 10 лет, несмотря на то, что количество пиратских нападений достигло самого низкого уровня с 1998 года. Особое беспокойство организации вызывает рост числа похищений в море Сулу между восточной Малайзией и Филиппинами.

В течение прошлого года было зарегистрировано 191 случаев пиратских нападений и вооруженных ограблений судов против 246 годом ранее. В 150 случаях пиратам удалось высадиться на борт судна. 12 судов подверглись обстрелу, 7 было захвачено, 22 нападения удалось предотвратить. Количество моряков, оказавшихся в заложниках, сократилось до 151.

При этом число похищений людей на море увеличилось втрое. В течение 2016 года пираты похитили с целью выкупа 62 моряков, всего произошло 15 подобных инцидентов. Более половины похищений произошли у побережья Западной Африки, 28 человек были похищены с буксиров, барж и рыболовных судов, а в последнее время – и с торговых судов – в водах Малайзии и Индонезии.

В последнем квартале 2016 года в море Сулу с двух грузовых судов, находившихся в движении, и с рыболовного судна, стоявшего на якоре, были похищены 12 членов экипажа, в ноябре пираты обстреляли балкер, хотя и не смогли поднять на борт. Ранее в течение 2016 года произошло три инцидента с похищением моряков с буксиров и барж, уязвимых в силу своей небольшой скорости. Международное морское бюро рекомендует судовладельцам и фрахтователям избегать моря Сулу, направляя суда в обход вокруг западного побережья острова Калимантан.

Гвинейский залив оставается пиратоопасным регионом, в 2016 году там было захвачено 34 члена экипажа в ходе 9 нападений. Снова выросло число пиратских нападений в водах Нигерии – с 14 в 2015 году до 36 в 2016. 9 судов из тех 12, что подверглись обстрелу в 2016 году, были обстреляны именно в районе Нигерии. При этом некоторые из них находились почти в 100 морских милях от берега.

Число пиратских нападений в одах Индонезии, тем временем, сократилось со 108 в 2015 году до 49 в 2016. Хотя в большинстве случаев речь идет о банальном грабеже, во всех случаях за исключением трех пиратам удалось подняться на борт судов.

В Сомали в 2016 году произошло два инцидента с участием пиратов. В мае была попытка нападения на контейнеровоз в Аденском заливе, а в октябре в 300 милях от берега был обстрелян танкер-продуктовоз.

11 инцидентов в 2016 году произошло в водах Перу – причем 10 из них в крупнейшем порту страны Кальяо. В 2015 пиратских нападений в водах этой страны зафиксировано не было. Число нападений во вьетнамском Вунг-Тау снизилось с 15 в 2015 году до 7 в 2016. Сократилось также число инцидентов с участием пиратов в Бангладеш – с 11 в 2015 до трех в 2016 году.