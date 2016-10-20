MOL изучит возможности строительства балкера Capesize на СПГ

Совместно с BHP Billiton, DNV GL, Rio Tinto, Shanghai Merchant Ship Design and Research Institute и Woodside

MOL достиг соглашения с BHP Billiton, DNV GL, Rio Tinto, Shanghai Merchant Ship Design and Research Institute (SDARI) и Woodside по проведению совместного исследования, направленного на оценку технических возможностей и экономической целесообразности использования сжиженного природного газа в качестве бункера на балкерах типоразмера Capesize.

Проект, получивший название «Зеленый коридор» (Green Corridor), направлен на снижение выбросов в атмосферу в атмосферу оксидов серы и азота с судов в преддверии введения новых, более строгих экологических стандартов.