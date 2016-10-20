Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
20 октября 2016
11:34Новое балкерное СП
27 сентября 2016
12:58Балкеры на СПГ для Балтики
3 августа 2016
12:48Самый большой балкер на СПГ
24 мая 2010
15:00Новый «коронный» балкерSeaNews Club material
3 марта 2010
08:26Сдан новый восьмидесятитысячникSeaNews Club material
12 февраля 2010
10:12Анализ балкерного рынкаSeaNews Club material
3 февраля 2010
17:01Самый большой балкер в истории страныSeaNews Club material
7 июля 2009
11:56Трехсоттысячник для "K" LineSeaNews Club material
25 июня 2009
14:03«K» Line принимает новый балкер SeaNews Club material
29 сентября 2008
17:47Сухогруз разломился пополамSeaNews Club material
Балкер LNG Технологии СПГ MOL

MOL изучит возможности строительства балкера Capesize на СПГ

24 января 2017, 15:26 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 78

Совместно с BHP Billiton, DNV GL, Rio Tinto, Shanghai Merchant Ship Design and Research Institute и Woodside

MOL достиг соглашения с BHP Billiton, DNV GL, Rio Tinto, Shanghai Merchant Ship Design and Research Institute (SDARI) и Woodside по проведению совместного исследования, направленного на оценку технических возможностей и экономической целесообразности использования сжиженного природного газа в качестве бункера на балкерах типоразмера Capesize.

Проект, получивший название «Зеленый коридор» (Green Corridor), направлен на снижение выбросов в атмосферу в атмосферу оксидов серы и азота с судов в преддверии введения новых, более строгих экологических стандартов.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
24 января 2017
15:26MOL изучит возможности строительства балкера Capesize на СПГ
14:2350 лет Новошипу
14:01Цветмет на экспорт
13:06COSCO Shipping Ports увеличит долю в Циндао
12:12Контейнерооборот Гданьска вырос на 19%
11:35Три плюс три в опционе
11:03Азово-Черноморский экспорт зернаSeaNews Club material
10:51Рынок стал более конкурентным
10:24Первый танкер для Ямал СПГ в Зебрюгге
09:52Аварийная остановка двигателя на траулере
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное