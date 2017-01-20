Новошип Юбилей 50 лет Новошипу 24 января 2017, 14:23 / SeaNews / Рейтинг: 175 фотоотчет 19-20 января в Новороссийске прошли торжественные мероприятия, посвященные 50-летнему юбилею «Новошипа». Присоединяемся к поздравлениям и публикуем небольшой фотоотчет. Всего: 5 … 1





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