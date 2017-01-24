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Цветмет на экспорт

24 января 2017, 14:01 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 134

Объемы экспорта меди и никеля снизились, алюминия выросли. Доходы от экспорта упали по всем цветным металлам.

По итогам 11 месяцев 2016 года объем российского экспорта необработанного алюминия вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,2 млн тонн. При этом доходы от экспорта снизились на 18,1% – до 4,57 млрд долларов.

Вывоз рафинированной меди и необработанных медных сплавов, по данным таможенной службы, в январе-ноябре 2016 года снизился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 6,8% до 469,5 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт меди и медных сплавов упал на 22,1% и составил 2,2 млрд долларов.

Необработанного никеля было вывезено 172,5 тыс. тонн, что ниже уровня января-ноября прошлого года на 14,8%. В стоимостном выражении экспорт никеля упал на 34,2% (до 1,56 млрд долларов.

В ноябре 2016 года, по данным Лондонской биржи металлов, средняя стоимость алюминия составила 1,73 тыс. долларов за тонну (+4,3% к октябрю 2016), меди – 5,4 тыс. долларов за тонну (+15% к октябрю 2016), никеля – 11,14 тыс. долларов за тонну (+8,5% к октябрю 2016).

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