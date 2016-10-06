COSCO Shipping Ports увеличит долю в Циндао

Подписано соглашение о сделке

Компании COSCO Shipping Ports и Qingdao Port International (QPI) подписали соглашение о сделке, в соответствии с которым COSCO Shipping Ports приобретает 16,82% в QPI. Таким образом в общей сложности доля COSCO Shipping Ports в QPI увеличится до 18,41%, говорится в заявлении COSCO Shipping Ports.

Shanghai China Shipping Terminal Development (SCSTD), стопроцентная «дочка» COSCO Shipping Ports, приобретет по подписке 1 015 520 000 внеоборотных акций QPI на общую сумму порядка 5,8 млрд китайских юаней. При этом около 2,6 млрд будут выплачены кэшем, а в зачет порядка 3,2 млрд юаней QPI будет передана доля 20% в Qingdao Qianwan Container Terminal Co., Ltd. (QQCT).

COSCO Shipping Ports и QPI также подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого компании будут развивать порт Циндао как международный хаб в Северо-Восточной Азии и совместно инвестировать в зарубежные терминалы, включая проект Khalifa Port Container Terminal II в Абу-Даби.

