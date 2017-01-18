Контейнерооборот Гданьска вырос на 19%

Итоги 2016 года

По итогам первых 2016 года контейнерооборот порта Гданьск составил 1,3 млн TEU. Это на 19,1% больше, чем было обработано в 2015 году.

Как отмечают в DCT Gdansk, этот объем является для терминала рекордным. Напомним, оборот всего 2015 года в Гданьске сделали уже в октябре 2016.

В декабре через причалы Гданьска прошло 108,5 тыс. TEU, что на 8,9% больше показателя предыдущего месяца и на 18,2% выше уровня декабря 2015 года.

Рост грузооборота в DCT Gdansk объясняют, с одной стороны, увеличением количества прямых судозаходов deep sea судов и, с другой стороны, ростом грузопотока на рынки Восточной и Центральной Европы.