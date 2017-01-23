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контейнеровозы Eimskip

Три плюс три в опционе

24 января 2017, 11:35 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 134

Eimskip заказал суда ледового класса

Eimskip разместил в Китае заказ на три контейнеровоза ледового класса вместимостью 2,2 тыс. TEU. Еще три – в опционе.

троительство будет осуществляться на верфях Huangpu Wenchong. Стоимость не раскрывается. Передача судов заказчику планируется в течение следующего года и в начале 2019. Суда в опционе, если он будет реализован, также будут сданы в 2019 году, сообщает Splash 24/7.

Заказ Eimskip – первый контракт на строительство каких бы то ни было новых контейнеровозов в 2017 году. Сама компания до этого в середине 2015 года отменила свой заказ на одной из китайских верфей.

Стоит отметить, что с целью наращивания своего присутствия в Балтийском регионе в ноябре прошлого года Eimskip приобрела компанию Nor Lines.

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