Азово-Черноморский экспорт зерна

Экспорт зерна пока не дотягивает до уровня прошлого года

По итогам первое полугодие нового сельскохозяйственного года (июль-октябрь 2016/2017гг.) отгрузки в портах Азово-Черноморского бассейна РФ составили 22,5 млн тонн, что на 6,4% ниже аналогичного уровня прошлого сельхозсезона. В декабре объем перевалки зерна в Азово-Черноморском бассейне составил порядка 3 млн тонн.