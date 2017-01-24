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Экспорт зерновые Азово-Черноморский бассейн

Азово-Черноморский экспорт зерна

24 января 2017, 11:03 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 153

Экспорт зерна пока не дотягивает до уровня прошлого года

По итогам первое полугодие нового сельскохозяйственного года (июль-октябрь 2016/2017гг.) отгрузки в портах Азово-Черноморского бассейна РФ составили 22,5 млн тонн, что на 6,4% ниже аналогичного уровня прошлого сельхозсезона. В декабре объем перевалки зерна в Азово-Черноморском бассейне составил порядка 3 млн тонн.
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