Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
9 июня 2011
13:47Грузовладельцы высказали претензии к линиямSeaNews Club material
28 января 2011
10:33CEO Maersk в ДавосеSeaNews Club material
23 июля 2009
16:28Ильичевский МТП о конфликте с «Укртрансконтейнером»SeaNews Club material
5 июня 2009
17:23Выступление CEO Maersk на Петербургском экономическом форумеSeaNews Club material
1 июня 2009
16:14Кризисная терапия и лекарство от кризиса
28 мая 2009
08:13Потребность в капиталовложениях в транспортную инфраструктуру в России составляет сотни миллиардовSeaNews Club material
26 мая 2009
11:56«Шанс для тех, кто в состоянии платить»SeaNews Club material
26 декабря 2008
16:43Событие года в транспортной отрасли SeaNews Club material
15 декабря 2008
18:48Транспортной отрасли можно помочь сообщаSeaNews Club material
23 сентября 2008
14:11Особенности морского бизнеса РФ SeaNews Club material
Мнения Контейнерный рынок Тренд тенденции

Рынок стал более конкурентным

24 января 2017, 10:51 / SeaNews / Рейтинг: 193

Agility о текущей ситуации и трендах на контейнерном рынке

Светлана Борисова, менеджер по морским перевозкам Agility

На наш взгляд, за прошедший год ситуация на рынке контейнерных перевозок не сильно изменилась. Мы заметили небольшой подъем только в конце 2016 года, что дает надежду на то, что дно рынка пройдено и в 2017 начнется рост. Из положительных моментов хочу отметить рост потока импортных грузов, особенно из стран Азии. Среди значимых неблагоприятных факторов можно выделить:

  • низкий объем импортных грузов;
  • нехватка порожнего оборудования, что накладывает ограничения на объемы;
  • ограничение санкциями импорта европейских товаров;
  • увеличение конкуренции между экспедиторами и морскими линиями.

Что касается договорных отношений с грузовладельцами, то мы заметили, что компании не фиксируют ставки с экспедиторами на длительный период на направлении из портов Юго-Восточной Азии, не дают прогнозов по объемам перевозок и не гарантируют их. Клиенты постоянно мониторят рынок в поисках более низких ставок. Некоторые просят фиксации тарифов в рублях. Такая ситуация сильно меняет рынок и делает его более конкурентным.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Оцените статью:

2
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Экспертное мнение
24 января 2017
10:51Рынок стал более конкурентным
20 декабря 2016
16:39Первая пятилетка SeaGo Line
10:48Поле государственно-частного партнерства дает всходы
8 декабря 2016
11:14Железная дорога как альтернатива морю на маршруте Китай – Европа
1 декабря 2016
14:35О решении Верховного суда по иску агентов к Минтрансу
30 ноября 2016
10:1820 лет «Ремеди»
25 ноября 2016
13:04Евгений Коротков: Я расцениваю нынешнее время как позитивное
8 ноября 2016
14:13Бремя уплаты НДС при оказании транспортно-экспедиционных услуг в рамках международных перевозок
6 октября 2016
10:33Каспийские коридоры и российская логистика
12 сентября 2016
14:41WWL о российской логистике автомобилей Haval
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное