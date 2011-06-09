Рынок стал более конкурентным

Agility о текущей ситуации и трендах на контейнерном рынке

Светлана Борисова, менеджер по морским перевозкам Agility

На наш взгляд, за прошедший год ситуация на рынке контейнерных перевозок не сильно изменилась. Мы заметили небольшой подъем только в конце 2016 года, что дает надежду на то, что дно рынка пройдено и в 2017 начнется рост. Из положительных моментов хочу отметить рост потока импортных грузов, особенно из стран Азии. Среди значимых неблагоприятных факторов можно выделить:

низкий объем импортных грузов;

нехватка порожнего оборудования, что накладывает ограничения на объемы;

ограничение санкциями импорта европейских товаров;

увеличение конкуренции между экспедиторами и морскими линиями.

Что касается договорных отношений с грузовладельцами, то мы заметили, что компании не фиксируют ставки с экспедиторами на длительный период на направлении из портов Юго-Восточной Азии, не дают прогнозов по объемам перевозок и не гарантируют их. Клиенты постоянно мониторят рынок в поисках более низких ставок. Некоторые просят фиксации тарифов в рублях. Такая ситуация сильно меняет рынок и делает его более конкурентным.