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Первый танкер для Ямал СПГ в Зебрюгге

24 января 2017, 10:24 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 184

В начале февраля судно отправится на Ямал 

Первый в мире LNG-танкер самого высокого ледового класса, построенный Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co (DSME) в Южной Корее специально для проекта Ямал СПГ, прибыл в Зебрюгге.

По информации Fluxys, оператора СПГ-терминала в Зебрюгге, в рамках своего первого рейса танкер совершил судозаход на терминал для охлаждения грузовых емкостей и загрузки небольшим объемом сжиженного газа. После этого танкер продолжит ходовые испытания в ходе плавания к полуострову Ямал, где ему предстоит пройти ледовые испытания.

После запуска проекта судно будет работать через терминал Fluxys, с которым подписан контракт сроком на 20 лет на трансшипмент ямальского сжиженного газа. По информации компании, в настоящее время на терминале строится пятая емкость для хранения СПГ и дополнительные мощности по переработке.

Отметим, что из Южной Кореи газовоз отправился в ноябре прошлого года. Танкер «Christophe de Margerie», названный в честь в честь исполнительного директора Total Кристофа де Маржери, погибшего в авиакатастрофе в Москве в 2014 году, имеет ледовый класс Arc7. Вместимость танкера составляет 172 тыс. куб. м сжиженного природного газа, он будет способен работать во льдах толщиной до 2,1 метра. Нос и корма судна покрыта специально обработанными стальными пластинами толщиной 70 миллиметров, что позволит работать при температуре минус 52 градуса.

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