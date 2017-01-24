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Аварийная остановка двигателя на траулере

24 января 2017, 09:52 / SeaNews / Рейтинг: 138

Судно буксируют в Пусан

По данным ГМСКЦ, 22 января на траулере «Надежда», флаг РФ, судовладелец ООО «Лодия», порт приписки Владивосток, на переходе из порта Пусан (Южная Корея) в район рыбного промысла Охотского моря произошла аварийная остановка главного двигателя.

Аварийное судно лежит в дрейфе, в районе аварии преобладает крепкий ветер северных направлений (до 15 м/сек.), высота волн до 3,5 метров. Безопасность аварийного судна обеспечивает траулер «Антон Гурин» (порт приписки Санкт-Петербург, судовладелец ООО «Дальрифер»). В 21-15 23 января в точку нахождения аварийного судна прибыл буксир «Koyo Maru», флаг Японии, и начал буксировку в порт Пусан. Расчетное время буксировки 48 часов.

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