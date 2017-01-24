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Происшествия танкер Балтийский флот

24 января в истории транспортной отрасли

24 января 2017, 09:46 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 141

События и факты

1703 год. Вышел Указ Петра I о строительстве шести фрегатов, пяти яхт и пяти каг (одномачтовые суда голландского типа для речного и прибрежного плавания), заложивший основу Балтийского флота.

1709 год. Вышел Указ Петра I об учреждении в Санкт-Петербурге при Адмиралтействе модель-камеры - первого в России морского музея (ныне Центральный военно-морской музей).

1720 год. Петр I издал указ о значении флота в системе вооруженных сил и о назначении Морского устава. Полное его наименование – “Книга Уставъ морской. О всемъ, что касается къ доброму управленiю въ бытности флота на моръ”. Этот Устав приобрел силу Закона 24 января 1720 года. Однако издан был только 24 апреля 1720 года в Санкт-Петербургской типографии.

В 1763 году Указом Государственной Адмиралтейской Коллегии Устав был переиздан без каких-либо изменений, кроме таблиц изображений сигнальных флагов. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что этим Уставом руководствовался Русский Флот, как военный, так и гражданский на протяжении всего XVIII века.

1976 год. У берегов Франции сел на мель танкер «Olympic Bravery» водоизмещением 250 000 тонн.

После ряда проблем с двигателем судно стало на якорь у острова Уэссана. Но сильные волны сорвали танкер с якорей и выкинули на скалы. Сразу же началась спасательная операция, однако буксиры не смогли стащить судно с камней. Через некоторое время были подписаны бумаги и необходимости слить топливо для облегчения судна. Но корпус к этому времени слишком сильно пострадал, и танкер раскололся надвое.

1991 год. Ирак слил сырую нефть из кувейтских нефтяных скважин в море. Персидский залив стал зоной экологического бедствия.

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