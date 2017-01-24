Прогноз SeaNews оправдался
Подробности, полная статистика рынка, тенденции и новые прогнозы – в отчете «Российский контейнерный рынок. Итоги 2016»
По итогам 2016 года суммарный контейнерооборот всех портов РФ составил 3 999 747 TEU. Таким образом, прогноз SeaNews, что российские порты перевалят 3,99 млн TEU, который был озвучен в докладе на 2-й Международной выставке «ТрансБалтика», оказался верен. Рост, как и ожидалось, составил 1,4%. В 2017 году мы также прогнозируем рост контейнерооборота.
Более подробно итоги прошедшего года и тренды рынка контейнерных перевозок будут представлены в ежегодном отчете «Российский контейнерный рынок. Итоги 2016». В настоящее время отчет уже готов для заказа.
Отчет, выпускаемый ИАА SeaNews с 2002 года, впервые будет содержать полные данные о работе абсолютно всех контейнерных терминалов РФ, а также статистику перевалки контейнеров в портах Украины, Прибалтики и Финляндии.
Также в исследовании будут рассмотрены доли линий в обороте Большого порта Санкт-Петербург. Помимо этого, мы впервые дадим прогноз российского контейнерооборота на 2017 и 2018 годы.
Отчет предназначен для специалистов контейнерной отрасли.
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Отчет «Российский Контейнерный рынок. Итоги 2016г.»
(срок выпуска февраль-март 2017г.)
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Приложение к Отчету: Прибалтика, Украина, Финляндия, Мировой контейнерный рынок (срок выпуска апрель-май 2017г.)
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Стоимость руб. при предоплате в январе 2017г.
Электронная версия/ электронная+печатная
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Стоимость руб. при оплате после января 2017г.
Электронная версия/ электронная+печатная
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Стоимость руб. при предоплате в январе 2017г.
Электронная версия/ электронная+печатная
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Стоимость руб. при оплате после января 2017г.
Электронная версия/ электронная+печатная
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35 000 / 40 0000
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40 000 / 50 000
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12 500 / 17 500
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15 000 / 20 000
Цены приведены без НДС (НДС не облагается) по договору оферты для русскоязычной версии отчета.
Англоязычная версия +15% к цене русскоязычной.
Предоставление дополнительного печатного экземпляра отчета и Приложения к отчету – 5000 руб. за 1 (один) экземпляр (Отчет + Приложение).
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