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Ведущий морской банк приватизируют

23 января 2017, 16:34 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 338

HSH Nordbank выставлен на торги

HSH Beteiligungs Management запустила процесс продажи банка HSH Nordbank и приглашает участников торгов, сообщает Splash 24/7.

HSH Beteiligungs Management, которая находится в собственности города Гамбург и федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, необходимо приватизировать банк к концу февраля 2018 года, согласно решению Еврокомиссии, принятому в мае 2016 года.

В заявлении Citybank, который уполномочен HSH организовать продажу, говорится, что в течение нескольких лет значительно снизились риски, банк был реструктуризирован, в результате чего доходность операций увеличилась.

В конце июля 2016 года банк перевел неработающие кредиты из своего портфеля финансирования морской отрасли, в сумме составляющего 3,57 млрд долларов, на баланс владельцев. Прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2016 года составила 183 млн евро.

В заявлении Citybank сказано, что намерение продавца – продать все акции HSH Nordbank, включая все активы и долговые обязательства.

Потенциальные покупатели должны сообщить о своей заинтересованности до конца февраля, предварительные предложения, по плану, должны быть представлены до конца марта.

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