Назначения в ЮТУ

И.о. начальника в Новороссийской и Астраханской таможнях

Приказом ФТС России от 17.01.2017 г. № 65-К подполковник таможенной службы Владимир Литвин назначен исполняющим обязанности начальника Новороссийской таможни.

В.Литвин родился в Ростове-на-Дону, окончил Санкт-Петербургский университет МВД России и Российскую таможенную академию.

В таможенных органах с 2002 года, прошел путь от таможенного инспектора отдела организации таможенного оформления и таможенного контроля ЮТУ до первого заместителя начальника Астраханской таможни.

Приказом ФТС России от 17.01.2017 г. № 66-К исполняющим обязанности начальника Астраханской таможни назначен полковник таможенной службы Ильдар Саидов.

И.Саидов окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище им. Фрунзе и Российскую таможенную академию, служил в Вооруженных Силах России.

В таможенных органах с 1995 года, до сентября 2010 года занимал различные должности в Татарстанской таможне, с ноября 2011 по сентябрь 2014 был начальником таможенного поста Морской порт Кавказ Краснодарской таможни, с сентября 2014 по февраль 2015 года – первый заместитель начальника Краснодарской таможни, с февраля 2015 года – первый заместитель начальника Южной оперативной таможни.