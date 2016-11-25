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Оборудование Морской порт Санкт-Петербург Автопогрузчик

Новая техника в Морском порту Санкт-Петербург

23 января 2017, 15:07 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 385

Автопогрузчики для работы с металлами и биг-бэгами

В рамках программы модернизации технического оснащения АО «Морской порт Санкт-Петербург» приобретена партия новой техники – восемь вилочных автопогрузчиков ТСМ, сообщили SeaNews в порту.

Автопогрузчики грузоподъемностью 8 тонн оснащены боковыми и штырьевыми захватами, что позволяет выполнять работы как с металлами, так и с биг-бэгами. Каждая машина оснащена нейтрализатором выхлопных газов, который обеспечивает выполнение работ на причалах и в закрытых помещениях.

Как уточнили SeaNews в компании, в производственную эксплуатацию погрузчики планируется ввести в ближайшие две недели – после проведения обкатки и оформления соответствующих документов.

В целом с начала 2016 года МП СПб закупил два перегружателя Mantsinen К-200(ES) грузоподъемностью 32,8 тонн, два ковшовых погрузчика Volvo L60GZ емкостью по 2 м3, два вилочных автопогрузчика Kalmar DCF330-12LB грузоподъемностью 33 тонны, четыре вилочных автопогрузчика Kalmar DCG 100-6 грузоподъемностью 10 тонн, десять вилочных автопогрузчиков Unicarriers грузоподъемностью 2,5 тонны, а также шесть специализированных ролл-трейлеров для транспортировки грузов по территории порта.

Всего с начала прошлого года на причалы компании поступило 34 единицы новой портовой техники. Кроме того, приобретено новое вспомогательное оборудование для грузозахватных приспособлений.

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