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Новороссийский морской торговый порт Тендер

Тендер НМТП

23 января 2017, 14:45 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 414

На 11 миллиардов

Группа НМТП разместила открытый запрос предложений на право заключения договора на предоставление комплекса услуг с привлечением судов исполнителя в целях обеспечения непрерывности технологического процесса по грузовой обработке судов в порту Новороссийск. Срок оказания услуг – 4 года. Начальная (максимальная) цена договора 11,2 млрд рублей (11 192 941 920 рублей).

Согласно техническому заданию компания, выигравшая тендер, должна будет обеспечивать в пределах внутренней гавани иНефтегавани Шесхарис круглосуточное оказание комплекса услуг с привлечением собственных судов, а именно обеспечение постоянной готовности участия судов  в операциях ликвидации разливов нефти; для постановки, снятия, буксировки бонов, не связанных с аварийными ситуациями; дежурство пожарного судна, пожарного катера и специализированного морского пожарного подразделения на причалах Внутренней гавани № 25, 25А, 26, 26А и 27 и Нефтегавани Шесхарис на все время проведения грузовых операций; постоянное дежурство для сбора плавающих нефтепродуктов и мусора в акватории Нефтегавани Шесхарис; оказание услуг при проведении швартовных операций и т.д.

Дата окончания подачи и рассмотрения заявок 3 февраля т.г., дата подведения итогов
22 февраля 2017 года.

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