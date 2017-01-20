Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 3, 2017

Ставки на европейском трейде идут вниз

На третьей неделе года спотовые ставки на европейском трейде продолжили снижаться, на американском направлении ставки увеличились только на восточные порты.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились на 3,1%, ставки на порты Средиземноморья – на 2,3%.

Ставки на порты западного побережья США на прошедшей неделе понизились на 2%. В то же время спотовые ставки на порты восточного побережья выросли на 1,5%.

Ставки из Китая на Персидский залив уменьшились на 0,5%. Ставки на порты Австралии и Новой Зеландии снизились на 7,1%, на Южную Америку – на 10,9%.

На внутриазиатском трейде только ставки из Шанхая на Сингапур опустились по сравнению со второй неделей года на 1,9%.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка.

Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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