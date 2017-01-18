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Контейнерный поезд Владивосток – Ворсино

23 января 2017, 13:47 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 339

С обратной загрузкой

16 января на станцию Ворсино прибыл первый ускоренный контейнерный поезд, оператором которого выступил «ЛОРУС Эс Си Эм». Как сообщили SeaNews в компании, состав был отправлен со станции Гайдамак (терминал Pacific Logistic, Владивосток), расстояние перевозки составило 9279 км, время в пути – 9 суток и 3 часа. Как отмечают в компании, это является своего рода рекордом для грузовых экспрессов, следующих по выделенной нитке графика.

В составе были контейнеры из Юго-Восточной Азии, доставленные в Россию морем, с грузами нескольких ключевых клиентов «ЛОРУС Эс Си Эм» – крупного российского автопроизводителя, широко известного fashion-ритейлера, производителя крупной бытовой техники, всего 85 TEU. Перевозка осуществлялась на платформах «Евросиба». Обратная загрузка из Ворсино на Дальний Восток также имеется, уточнили SeaNews в «ЛОРУС Эс Си Эм». В перспективе, отметили в компании, планируется выйти на еженедельную отправку.

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