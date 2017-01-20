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Самая молодая линия расширяет флот

23 января 2017, 12:40 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 533

Пытаясь занять место в топ-20

Новый контейнерный перевозчик SM Line, входящий в Samra Midas Group, продолжает наращивать флот, сообщает Splash 24/7. По неподтвержденным данным, компания приобретает контейнеровоз «Hammonia Pescara» вместимостью более 4 тыс. TEU у  Hammonia Reederei. Предполагается, что за судно SM Line заплатит 6,3 млн долларов.

Hammonia Reederei сейчас активно сокращает свой флот.  Недавно компания установила рекорд, направив на слом самое молодое за всю историю судно.

Выкупив часть судов обанкротившегося Hanjin, SM Line стремится увеличить свой флот до 110 тыс. TEU, что позволит ей занять место среди 20 крупнейших мировых перевозчиков. Компания намерена выйти на транстихоокеанские маршруты в конце этого квартала. В планах также развитие внутриазиатских перевозок.

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