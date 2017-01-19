Доллары, контейнеры и тонны FESCO

Предварительные операционные и финансовые показатели за 11 месяцев 2016

Транспортная группа FESCO опубликовала предварительные операционные результаты за ноябрь и 11 месяцев 2016 года, а также промежуточные финансовые показатели за этот период.

Интермодальные перевозки группы по итогам 11 месяцев сократились на 2,5% до 147,4 тыс. TEU, при этом в ноябре произошел рост на 25,3% к тому же месяцу 2015 года и на 3,2% к предыдущему месяцу 2016 года.

Международные морские перевозки FESCO упали по итогам 11 месяцев на 17,3% до 234,5 тыс. TEU, в ноябре объем снизился в сравнении с предыдущим годом на 6,2%, однако вырос к октябрю на 13,2%. Для сравнения, объемы международных морских перевозок на Дальнем Востоке увеличились по итогам 11 месяцев 2016 года на 3,2%, в ноябре произошел рост 17,5% к ноябрю 2015 и незначительное сокращение (-0,6%) к октябрю 2016 года.

Каботажные морские перевозки FESCO за 11 месяцев остались практически на уровне 2015 года (+0,3%), в ноябре отмечался рост на 8,5% к ноябрю 2015 года и на 8% к октябрю 2016 года.

Контейнерооборот Владивостокского морского торгового порта составил в январе-ноябре 297,5 тыс. TEU – на 5,4% меньше, чем годом ранее. В ноябре 2016 года было перевалено на 8,3% больше, чем в ноябре 2015, и на 3,4% больше, чем в октябре 2016. Для сравнения, контейнерооборот портов Дальнего Востока, по данным FESCO, по итогам 11 месяцев снизился на 2,5%, в ноябре объемы увеличились на 10% к ноябрю 2015 и на 1,8% к октябрю 2016 года.

Генеральных грузов через ВМТП за 11 месяцев было перевалено 2,25 млн тонн – на 16,8% больше, чем годом ранее. При этом в ноябре произошло снижение – на 8,7% к ноябрю 2016 года и на 30,7% к октябрю 2015. Для сравнения, объем перевалки генеральных и прочих неконтейнерных грузов в дальневосточных портах за 11 месяцев 2016 года вырос к аналогичному периоду предыдущего года на 5,6%, при этом в ноябре произошло сокращение на 1,7% к ноябрю 2016 и на 11,6% к октябрю 2015 года.

Железнодорожные контейнерные перевозки FESCO (только «Трансгарант») составили за 11 месяцев 173 тыс. TEU, на 8,3% больше, чем годом ранее. В ноябре объем вырос на 26% к ноябрю 2015 года, но сократился на 2,8% к октябрю 2016 года. Для сравнения, железнодорожные контейнерные перевозки по маршруту Восток – Запад – Восток в январе-ноябре 2016 года сократились на 0,8%, при этом в ноябре произошел рост на 14,4% к ноябрю 2015 и снижение на 4,7% к октябрю 2016 года.

Вагоноотправки FESCO в крытых вагонах составили по итогам 11 месяцев 16,5 тыс. ед. – на 30% больше, чем годом ранее. В ноябре имел место рост на 26,7% к ноябрю 2015 и снижение на 1,8% к октябрю 2016 года.

Объемы бункеровки за 11 месяцев составили 100,4 тыс. тонн – на 75,8% меньше, чем годом ранее. В ноябре имело место снижение на 34,1% к ноябрю 2015 и рост на 132,8% к октябрю 2016 года.

Выручка группы за 11 месяцев снизилась на 22,3% к аналогичному периоду прошлого года и составила 501,1 млн долларов. Без учета бункеровочного дивизиона снижение за 11 месяцев составило 11,3%. В ноябре выручка выросла на 2,2% к ноябрю 2015 года и снизилась на 8,6% к октябрю 2016.

Показатель EBITDA по итогам 11 месяцев сократился на 20,8% до 83,3 млн долларов. В ноябре произошел рост на 34,3% к ноябрю 2015 и снижение на 14,3% к октябрю 2016 года. Рентабельность по EBITDA за 11 месяцев увеличилась на 0,3 проц. пункта. Капзатраты выросли на 6,2% и составили 18,8 млн долларов.