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Экспорт удобрений в деньгах ниже уровня 2015 года

20 января 2017, 17:25 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 353

Итоги января-ноября 2016 года

В январе-ноябре 2016 года, по данным ФТС РФ, российский экспорт азотных удобрений увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 11,5% и достиг 11,4 млн тонн. При этом в стоимостном выражении их экспорт сократился на 17,9% – до 1,95 млрд долларов.

Поставки калийных удобрений из России на мировой рынок упали в отчетном периоде на 23,8% до 8,1 млн тонн. В денежном выражении экспорт также просел на 42,6% и составил 1,6 млрд долларов.

Смешанных удобрений по итогам 11 месяцев прошлого года было вывезено 8,34 млн тонн – на 4,8% больше, чем в январе-ноябре 2015 года. Однако доходы от экспорта смешанных удобрений уменьшились на 17,8%, составив всего 2,39 млрд долларов.

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