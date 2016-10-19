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Обзор мирового рынка бункеровки. 3 неделя 2017

20 января 2017, 17:01 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 462

Стоимость бункерного топлива снизилась во всех исследуемых портах, кроме Санкт-Петербурга

На 3-й неделе года цены на бункерное топливо опустились почти во всех исследуемых портах.
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