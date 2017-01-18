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Прогнозные показатели

20 января 2017, 16:51 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 477

И предварительные данные по итогам 2016

Новая порция свежих – январских прогнозов, собранных аналитиками Dynamar, в основном –краткосрочных.
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