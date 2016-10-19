DP World инвестирует в Антверпен
20 января 2017, 16:16 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 431
Компания DP World, оперирующая терминалом Antwerp Gateway в порту Антверпен, потратит 75 млн евро на увеличение пропускной способности с 2,2 млн TEU до 2,8 млн TEU, сообщает Dynamar. Работа включает в себя расширение тыловой площадки на 8 га до 88 га.
Объем вложений – 75 млн евро
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