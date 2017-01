OOCL не продается

Официальная позиция компании

«Компания не ведет никаких переговоров о продаже и не располагает информацией о каком-либо предложении о продаже в отношении OOIL или OOCL», – заявили в OOCL, комментируя циркулирующие на рынке слухи о возможной продаже бизнеса.

«The Company confirms that it is not involved in, nor is it aware of, any bid relating to OOIL or OOCL.

The container shipping industry faced a challenging market in 2016, but has seen positive improvement as we enter 2017. The Company remains committed to serving its customers with the best possible product, and maintaining its traditional operational excellence and robust balance sheet», – говорится в официальном заявлении компании.

Напомним, на днях Wall Street Journal в качестве наиболее вероятного претендента на OOCL называл объединенный китайский конгломерат Cosco Group, а ранее высказывались предположения о том, что интерес к приобретению OOCL может проявлять CMA CGM.