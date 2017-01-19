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фрахтовые ставки M&A Maersk

О контейнерах в Давосе

20 января 2017, 13:07 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 341

Интервью CEO Maersk Bloomberg

Ставки на контейнерные перевозки последнее время демонстрируют довольно существенный рост, подтвердил CEO Maersk Group Сорен Скоу в своем интервью телеканалу Bloomberg, данном во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Фрахтовая война началась в марте 2015 года, напомнил он, в марте 2016 года ставки достигли дна, теперь они растут достаточно ощутимыми темпами.

Однако контейнерный бизнес более, чем какой-либо другой, зависит от баланса спроса и предложения, отметил С.Скоу. «В этом году мы ожидаем небольшого роста спроса. Но что должно действительно будет оказывать влияние на ставки – это то, как перевозчик будут использовать флот. Сейчас много судов простаивает, если у кого-то возникнет желание вывести их из простоя, это несложно сделать».

Говоря о разделении группы, С.Скоу подчеркнул, что цель выделения нефтяного бизнеса заключается не в том, чтобы сделать группу меньше, напомнив в связи с этим о приобретении Hapag-Lloyd, сделку по которому Maersk при получении необходимых согласований рассчитывает закрыть до конца этого года.

Отвечая на вопрос о том, каким образом планируется выделить энергетический бизнес – будет это продажа, создание СП или биржевое размещение – CEO Maersk сказал, что рассматриваются все возможности, однако последний вариант представляется наиболее вероятным. Впрочем, отметил он, сейчас еще слишком рано об этом говорить. «Мы хотим быть уверены, что разделение будет проведено оптимальным образом с максимальной выгодой».

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