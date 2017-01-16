Безработные контейнеровозы
20 января 2017, 11:33 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 438
По состоянию на 9 января текущего года флот безработных контейнеровозов увеличился по количеству судов, однако их суммарная вместимость сократилась.
Выросло число простаивающих судов, но не их вместимость
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