ТрансКонтейнер Совет директоров Изменения в составе директоров ТрансКонтейнера 20 января 2017, 10:32 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 345 Новые представители РЖД и группы «Сумма» По информации ТрансКонтейнера, 19 января состоялось внеочередное собрание акционеров компании, на котором было принято решение прекратить досрочно полномочия членов совета директоров Общества. Новый состав совета директоров избран в следующем составе: Ричард Андреас Вернер,

Ирина Костенец;

Лейла Маммед Заде;

Юрий Новожилов;

Питер Ллойд О’Браен;

Александр Панченко;

Андрей Старков;

Андрей Тонких;

Сергей Тугаринов;

Стивен Хеллман;

Ирина Шиткина. Из прежнего состава совета директоров в новый состав не вошли представитель РЖД Алексей Давыдов и представитель группы «Сумма» Марат Шайдаев. Их сменили вице-президент ОАО «РЖД» Андрей Старков и член совета директоров ПАО «ДВМП», ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО «ДИКСИ Групп» Стивен Хеллман. Оцените статью: 1