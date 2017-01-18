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ТрансКонтейнер Совет директоров

Изменения в составе директоров ТрансКонтейнера

20 января 2017, 10:32 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 345

Новые представители РЖД и группы «Сумма»

По информации ТрансКонтейнера, 19 января состоялось внеочередное собрание акционеров компании, на котором было принято решение прекратить досрочно полномочия членов совета директоров Общества. Новый состав совета директоров избран в следующем составе:

  • Ричард Андреас Вернер,
  • Ирина Костенец;
  • Лейла Маммед Заде;
  • Юрий Новожилов;
  • Питер Ллойд О’Браен;
  • Александр Панченко;
  • Андрей Старков;
  • Андрей Тонких;
  • Сергей Тугаринов;
  • Стивен Хеллман;
  • Ирина Шиткина.

Из прежнего состава совета директоров в новый состав не вошли представитель РЖД Алексей Давыдов и представитель группы «Сумма» Марат Шайдаев. Их сменили вице-президент ОАО «РЖД» Андрей Старков и член совета директоров ПАО «ДВМП», ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО «ДИКСИ Групп» Стивен Хеллман.

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