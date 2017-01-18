Изменения в составе директоров ТрансКонтейнера
20 января 2017, 10:32 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 345
Новые представители РЖД и группы «Сумма»
По информации ТрансКонтейнера, 19 января состоялось внеочередное собрание акционеров компании, на котором было принято решение прекратить досрочно полномочия членов совета директоров Общества. Новый состав совета директоров избран в следующем составе:
- Ричард Андреас Вернер,
- Ирина Костенец;
- Лейла Маммед Заде;
- Юрий Новожилов;
- Питер Ллойд О’Браен;
- Александр Панченко;
- Андрей Старков;
- Андрей Тонких;
- Сергей Тугаринов;
- Стивен Хеллман;
- Ирина Шиткина.
Из прежнего состава совета директоров в новый состав не вошли представитель РЖД Алексей Давыдов и представитель группы «Сумма» Марат Шайдаев. Их сменили вице-президент ОАО «РЖД» Андрей Старков и член совета директоров ПАО «ДВМП», ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО «ДИКСИ Групп» Стивен Хеллман.
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