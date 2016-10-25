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Top-25 контейнерных линий

20 января 2017, 10:19 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 562

На начало 2017 года

По состоянию на 1 января 2017 года, по данным Dynamar, 25 крупнейших контейнерных линий продолжают оперировать 60% всех существующих контейнеровозов.
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