Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
19 января 2017
09:4519 января в истории транспортной отрасли
18 января 2017
11:16Инцидент на Эльбе
10:11Загрязнение мазутом в Находке
17 января 2017
09:55Посадка на мель в Азове, пожар на траулере во Владивостоке
16 января 2017
10:14Аварийное судно продадут
09:55Происшествия за выходные
13 января 2017
12:58С аварийного судна ТР «Айс Бриз» сняты остатки топлива
11:1615 контейнеров упали за борт cудна Red Cedar
23 декабря 2016
10:26Подал сигнал бедствия, чтобы пополнить запасы
09:58Сорвало с якоря и выбросило на мель
Происшествия Калининград возгорание

Возгорание на патрульном судне в Калининграде

20 января 2017, 09:49 / SeaNews / Рейтинг: 265

Пострадавших нет

По данным ГМСКЦ, 19 в 9-21 января в порту порт Калининград на грузовом терминале Пионерский у причала №7 произошло возгорание в машинно-котельном отделении на патрульном судне «Гладиус» (флаг Россия, судовладелец ОАО «Межрегионтрубопроводстрой»).

Экипажем была произведена герметизация машинно-котельного отделения, задействована система СО². В 9-40 к борту прибыл пожарный расчет, в 9-46 возгорание было ликвидировано. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
20 января 2017
17:25Экспорт удобрений в деньгах ниже уровня 2015 года
17:01Обзор мирового рынка бункеровки. 3 неделя 2017SeaNews Club material
16:51Прогнозные показателиSeaNews Club material
16:16DP World инвестирует в АнтверпенSeaNews Club material
15:18Жд vs мореSeaNews Club material
14:03Каспийский экспорт зернаSeaNews Club material
13:40OOCL не продается
13:07О контейнерах в Давосе
11:33Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
10:32Изменения в составе директоров ТрансКонтейнера
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное