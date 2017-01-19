Возгорание на патрульном судне в Калининграде

Пострадавших нет

По данным ГМСКЦ, 19 в 9-21 января в порту порт Калининград на грузовом терминале Пионерский у причала №7 произошло возгорание в машинно-котельном отделении на патрульном судне «Гладиус» (флаг Россия, судовладелец ОАО «Межрегионтрубопроводстрой»).

Экипажем была произведена герметизация машинно-котельного отделения, задействована система СО². В 9-40 к борту прибыл пожарный расчет, в 9-46 возгорание было ликвидировано. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.