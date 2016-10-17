20 января в истории транспортной отрасли

События и факты

1958 год. В Лондоне установили первые радары на дорогах, контролирующие скорость автомобилей.

1967 год. Министр морского флота СССР Бакаев В.Г. подписал приказ № 12 «О выделении Управления нефтеналивного флота из состава Черноморского пароходства и создании на его базе Новороссийского морского пароходства (ПАО «Новошип», группа компаний Совкомфлот). Сегодня ПАО «Новошип» отмечает 50 лет со дня образования.

1986 год. М. Тэтчер и Ф. Миттеран подписывают договор о совместном строительстве туннеля под проливом Ла-Манш.