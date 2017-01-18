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Суд Израйлит Валерий Соломонович Компания Усть-Луга

В.Израйлита оставили под стражей

19 января 2017, 16:56 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 267

Несмотря на поручительство В.Олерского

Сегодня Дзержинский районный суд в Петербурге удовлетворил ходатайство обвинения и продлил срок задержания под стражей председателю совета директоров «Компания Усть-Луга» Валерию Израйлиту. Как сообщили SeaNews в «Компания Усть-Луга», срок заключения под стражу продлен на три месяца, до 21 апреля.

В компании считают решение суда безосновательным и чрезмерно суровым. «Суд, – отмечают в «Компании Усть-Луга», – не учел новые обстоятельства (в том числе, личное поручительство заместителя министра транспорта РФ В.А.Олерского), подтверждающие, что В.С.Израйлит открыт для диалога, доказывающие то, что он не собирается покидать страну, а также то, что он никоим образом не может влиять на показания свидетелей».

«Мы по-прежнему уверены в невиновности В.С.Израйлита и надеемся, что следственные органы в ходе объективного расследования учтут аргументы в пользу изменения меры пресечения и в дальнейшем – для снятия всех обвинений».

В компании считают, что защита аргументированно доказала несостоятельность доводов обвинения для продления существующей меры пресечения в отношении В.Израйлита (в качестве одного из таких доводов, в частности, обвинение привело наличие у В.Израйлита яхты, на которой он якобы может покинуть страну).

Напомним, В.Израйлит был заключен под стражу 28 декабря, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Первоначально срок заключения под стражу был определен до 21 января.

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