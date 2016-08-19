Кому нужен «мусор» Hanjin

Акции компании-банкрота выросли на 15%

Спустя один день после того, как представитель Корейской фондовой биржи назвал акции Hanjin Shipping «мусором», «набежали» инвесторы. В результате возникшего ажиотажа акции компании, по данным Bloomberg, взлетели на 15%.

Hanjin Shipping, которая находится в сложной финансовой ситуации, пользуется большим спросом со стороны розничных инвесторов. Волатильность достигла рекорда, в последние дни акции компании были самыми востребованными из всех акций, на основании которых рассчитывается индекс Kospi.

«Розничные инвесторы покупают акции с расчетом получить двузначную прибыль – 10% или 20% в день», – говорит Ким Сын Чхол, аналитик сеульской Meritz Securities.

Согласно данным Корейской фондовой биржи, с 9 января иностранные инвесторы продали акций Hanjin Shipping на общую сумму 2 млрд вон, в то время как индивидуальные инвесторы купили акций на общую сумму 1,9 млрд вон.