Экспорт и импорт зерна

Оба направления демонстрируют рост

За январь-ноябрь 2016 года Россия экспортировала почти 22,9 млн тонн пшеницы и меслина, что на 25,8% больше показателя аналогичного периода прошло года. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых вырос на 11,3% – до 3,8 млрд долларов.

Львиная доля российского зерна экспортируется в страны дальнего зарубежья – за 11 месяцев 2016 года этот объем составил 21,6 млн тонн. По сравнению с январем-ноябрем 2015 года экспорт в дальнее зарубежье вырос на 28,7%. В страны СНГ было поставлено 1,2 млн тонн пшеницы, что на 9,8% ниже уровня 11 месяцев 2015 года.

В стоимостном выражении экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 13,9% (до 3,6 млрд долларов), в страны СНГ, наоборот, снизился на 19,9% до 212,2 млн долларов.

В то же время, импортные поставки пшеницы в Россию увеличились на 85,6% – до 563,7 тыс. тонн. В денежном выражении импорт пшеницы вырос на 42,1% и составил 86,8 млн долларов.

Импорт ячменя увеличился в 3,9 раза (до 16,5 тыс. тонн), кукурузы – на 3,7% (до 34 тыс. тонн). В стоимостном выражении поставки ячменя в РФ выросли в 3,6 раза (до 18,2 млн долларов), кукурузы – на 5,8% (до 112 млн долларов).

Большая часть импортной пшеницы завозится из стран СНГ. По данным ФТС, за январь-ноябрь 2016 года из стран СНГ было импортировано 559,3 тыс. тонн (+84,7%). При этом стоимость ввезенной пшеницы выросла на 41,2% (до 85,4 млн долларов). Из стран дальнего зарубежья импорт пшеницы составил всего 4,4 тыс. тонн (рост в 4,9 раза). Стоимость составила 1,4 млн долларов (рост в 2,8 раза).

С сентября резко увеличился ввоз ячменя из стран СНГ, темпы поставок ячменя из стран дальнего зарубежья замедлились. За 11 месяцев т.г. объем поставок ячменя из СНГ составил 113,1 тыс. тонн (рост в 4,2 раза), стоимость составила 11,5 млн долларов (рост в 3,9 раза). Из стран дальнего зарубежья импорт ячменя составил 33,4 тыс. тонн (рост в 3,2 раза). Стоимость составила 6,7 млн долларов (рост в 3 раза).

Практически весь объем ввозимой кукурузы приходится на станы дальнего зарубежья. По итогам января-ноября 2016 года импорт кукурузы из стран дальнего зарубежья составил 33,6 тыс. тонн. Это на 2,4% выше уровня января-ноября прошлого года. В денежном выражении поставки выросли на 5,3% – до 111,4 млн долларов.